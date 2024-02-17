Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Китай не намерен первым применять ядерное оружие против кого бы то ни было, в том числе против Украины, заявил 17 февраля министр иностранных дел КНР Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы чётко заявили всему миру, что Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают. Мы также не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны, включая Украину», — сказал он.

Глава китайского МИД напомнил, что высшее китайское руководство выступает против применения ядерного арсенала и развязывания войн при его помощи, Пекин выполняет свои международные обязательства, способствуя обеспечению всеобщей безопасности.

Как передавало ИА Регнум, выступая на Мюнхенской конференции, Ван И также заявил, что отношения Китая и России активно развиваются, страны вместе способствуют поддержанию стратегической стабильности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и во всём мире.

Сотрудничество РФ и КНР не является альянсом и не нацелено против третьих стран, отношения Москвы и Пекина — образец взаимодействия между ведущими державами, добавил министр.

Китай всегда прилагал усилия для содействия переговорам в отношении конфликта на Украине. Пекин не намерен в этом вопросе сидеть сложа руки, отметил также Ван И в ходе своего выступления.

Ранее глава китайского внешнеполитического ведомства отмечал, что Китай не принимает ничью сторону в украинском конфликте и неизменно выступает за урегулирование кризиса путём мирных переговоров. Он подчеркнул, что Пекин никогда не использовал этот кризис для получения выгоды.