Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Почти все арабские страны выступают за нормализацию отношений с Израилем, заявил 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Почти каждая арабская страна хочет по-настоящему интегрировать Израиль в регион для нормализации отношений, если это ещё не сделано», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передавало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт резко обострился после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. При этом они убивали жителей приграничных поселений, захватив в плен более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и с 27 октября начал там наземную военную операцию. Кроме того, ЦАХАЛ наносит авиаудары по инфраструктуре анклава, включая больницы и школы.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что 7 октября Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, но отвечает на неё тоже достаточно жестокими методами. Он добавил, что, несмотря на ожесточение с обеих сторон, нужно думать о гражданском населении, решать палестинский вопрос нужно мирными средствами, а именно — вернуться к формуле ООН о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.