Москва, 17 февраля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект строительства административно-делового центра в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, сообщила 17 февраля пресс-служба мэрии Москвы.

Владимир Астапкович/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

Площадь объекта составит 85,5 тыс. кв. м. Он будет расположен в шаговой доступности от станции «Хорошево» Московского центрального кольца.

В административно-деловом комплексе будет создано более 12,2 тысячи рабочих мест. Проект реализуют за счёт частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, сказано в сообщении на официальном сайте Москвы.

Программа была утверждена в 2019 году для привлечения застройщиков к возведению промышленных, деловых, социальных и иных важных для столицы объектов, инвесторы получают льготу по платежам за изменение вида разрешённого использования земли под жилищное строительство, напомнила пресс-служба.

Реализация программы позволяет увеличить количество рабочих мест и сократить объёмы «маятниковой» миграции внутри Москвы, отметил Собянин.

«За четыре года мы заключили больше 70 таких соглашений о строительстве объектов по всей Москве. Это даст свыше 120 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум ранее, в феврале 2024 года Собянин сообщил об одобрении дополнительных мер поддержки инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда на территории Москвы. В частности, инвесторам снизят требования к банковской гарантии, она не будет включать проценты за отсрочку.

В январе 2024 года Собянин заявил, что в Москве на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий появятся новые жилые и деловые кварталы. Уже одобрены три проекта комплексной застройки таких территорий, отметил мэр.