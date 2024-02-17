Златоуст, Челябинская область, 17 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта на Всероссийской зимней Спартакиаде. Гонка прошла 17 февраля в Златоусте Челябинской области.

Сергей Бобылев/ТАСС Биатлонист Карим Халили

Халили пробежал дистанцию 15 км за 38 минут 24,8 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым к финишу пришёл Алексей Вагин, который допустил два промаха и отстал от победителя на 10,8 секунды. Замкнул тройку Эдуард Латыпов, у него четыре промаха и отставание в 14,5 секунды.

Как ранее сообщало ИА Регнум, трёхкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов одержал победу в марафоне классическим стилем на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024. Гонка прошла 17 февраля в Тюмени. Он пробежал дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.