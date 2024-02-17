Магнитогорск, Челябинская область, 17 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Фигурист Евгений Семененко занял первое место в мужском одиночном катании на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов в Магнитогорске, набрав по итогам двух программ 304,40 балла (104,84 за короткую программу + 199,56 за произвольную).

Сергей Бобылев/ТАСС Фигурист Евгений Семененко

Вторым стал Марк Кондратюк (297,72; 98,35 + 199,37), на третьем месте оказался Владислав Дикиджи (283,48; 99,92 + 183,56).

В текущем сезоне Семененко выиграл чемпионат России и этап Гран‑при страны. Спортсмен занимается в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина

В этот же день фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли соревнования в танцах на льду. По итогам двух танцев дуэт набрал 222,53 балла (90,06 за ритм-танец и 132,47 за произвольный танец).

Как передавало ИА Регнум, соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти российских регионов: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях принимают участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступают вне зачёта.

17 февраля российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большуноводержал победу в марафоне классическим стилем на Спартакиаде. Гонка прошла в Тюмени. 27-летний спортсмен пробежал дистанцию 50 км за 2 часа 17 минут 12,2 секунды.