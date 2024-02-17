Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Отношения Китая и России активно развиваются, и страны вместе способствуют поддержанию стратегической стабильности и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и во всём мире, заявил 17 февраля министр иностранных дел КНР Ван И.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отношения между Китаем и РФ стабильно развиваются, учитывают интересы обеих стран, способствуют поддержанию стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всём мире», — сказал Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сотрудничество РФ и КНР не является альянсом и не нацелено против третьих стран, отношения Москвы и Пекина — образец взаимодействия между ведущими державами, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления глава МИД КНР также заявил, что Китай всегда прилагал усилия для содействия переговорам в отношении конфликта на Украине. Пекин не намерен в этом вопросе сидеть сложа руки, отметил Ван И.

8 февраля Кремль сообщал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подвели итоги его развития и стратегического взаимодействия.

Лидеры констатировали, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне, а товарооборот преодолел отметку в 200 млрд долларов и вышел на рекордный показатель, указала пресс-служба Кремля. Путин и Си Цзиньпин также обсудили внешнеполитическую обстановку и отметили, что российско-китайское взаимодействие важно в вопросе стабилизации в мире, отмечалось в сообщении.