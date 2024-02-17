Санкт-Петербург, 17 февраля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Запись инцидента с отлетевшим от автобуса колесом, попавшим в молодую женщину, появилась в сети. Пострадавшую госпитализировали с серьёзными травмами, сообщает 17 февраля издание 78.ru.

Кадр из видео

На кадрах с видеорегистратора видно, как заднее левое колесо отлетает от городского автобуса и катится по дороге. Затем оно ударилось о столб и отлетело в 32-летнюю женщину, которая ждала транспорт на остановке.

Удар пришёлся по голове, женщина упала и потеряла сознание. Скорую помощь вызвали очевидцы. В больнице у пострадавшей выявили травму головного мозга, кровоизлияние, перелом челюсти, ушиб грудной клетки и колена, её поместили в отделение нейрохирургии.

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Инцидент произошёл 15 февраля. Полиция проводит проверку.

В Свердловской области в городе Кировограде отлетевшее от грузовика МАЗ колесо травмировало двух человек, 36-летнего мужчину и 21-летнюю девушку, которые стояли на дороге возле автомобиля. Это произошло 16 февраля. По данным областного управления ГИБДД, пострадавших доставили в больницу в Невьянске, позднее девушку перевели в реанимацию.