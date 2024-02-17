Мелитополь, 17 февраля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Спортивную школу в городе Мелитополе Запорожской области эвакуировали после хлопка во время соревнований. Об этом сообщили оперативные службы региона.

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«В ДЮСШ N3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы. На месте работают экстренные и оперативные службы», — цитирует сообщение служб «Запорожское Агентство Новостей».

Директор ДЮСШ №3 Мелитополя Роман Доломан добавил, что участники, гости и зрители соревнований не пострадали.

«Все живы, все здоровы. С детьми всё нормально, перепугались, конечно», — цитирует Доломана агентство.

Министр спорта Луганской Народной Республики Олег Шеренешев отметил, что хлопок прозвучал в раздевалке спортивной школы, где в это время находились юные спортсмены из ЛНР, которые приехали в Мелитополь на турнир по самбо. Он добавил, что пострадавших нет.

«Пострадавших нет, дети возвращаются домой», — передаёт сообщение министра «Первое информационное агентство ЛНР».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в спортивной школе № 3 города Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв. На место прибыли оперативные службы. Посетителей из здания эвакуировали.

Ранее в Мелитополе задержали 31-летнего гражданина Украины, готовившего теракт против представителя МВД России. При обыске у него были изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, мощность которого составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. При этом задержанный проходил обучение минно-взрывному делу на полигоне ВСУ во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.