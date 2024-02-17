Москва, 17 февраля, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию Александр Самарин завершил карьеру. Об этом он рассказал 17 февраля журналистам.

Сергей Бобылев/ТАСС Александр Самарин

«Спасибо моей команде — Светлане Владимировне [Соколовской], Стасу Захарову, Анне Белибиной за проделанную работу, за то, что всегда рядом, за то, что поддерживали, заставляли, терпели», — сказал он.

Также он выразил благодарность Федерации фигурного катания на коньках России за поддержку и за то, что помогали ему, лечили, мотивировали, поддерживали и организовывают «такие крутые события».

«Рад, что по моей карьере рядом со мной шли такие хорошие люди», — сказал Самарин, добавив, что с нетерпением ждет нового этапа в жизни.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря 2023 года серебряный призер Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сообщила о завершении спортивной карьеры.

12 ноября о завершении спортивной карьеры объявили двукратные серебряные призёры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они уточнили, что не приостанавливают спортивную деятельность, а именно полностью завершают. Однако оба отметили, что уже строят планы на будущее.