В Татарстане полиция начала проверку из-за нападения подростка на мужчину
Азнакаево, Татарстан, 17 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. В Татарстане полиция начала проверку после видео, на котором подросток в городе Азнакаево сильно толкнул в спину мужчину с тростью, от чего тот упал. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«Полицейские Азнакаево проводят проверку по факту конфликта между мужчиной и несовершеннолетним», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выяснили, что между 44-летним местным жителем и несовершеннолетним 2012 года рождения возник словесный конфликт. Из-за этого подросток толкнул мужчину, от чего тот упал.
Отмечается, что сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с подростком. В отношении его матери составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Как ранее сообщало ИА Регнум, суд в Уссурийске заключил под стражу четырёх подростков, учащихся в девятом классе, которые ворвались в квартиру участника спецоперации, избили и ограбили его. Участники нападения отправлены в СИЗО на 1 месяц 15 суток.
Инцидент произошёл в конце января. Установлено, что группа девятиклассников под видом мнимого долга приехала к участнику СВО, школьники избили его и забрали мобильный телефон. Возбуждено два уголовных дела: за халатность органов системы профилактики и кражу. Потерпевший написал заявление в полицию.