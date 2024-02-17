Москва, 17 февраля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Одиннадцатилетнего школьника засосало в снегоуборочную машину на севере Москвы, сообщает 17 февраля издание Lenta.ru.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Инцидент произошёл в Войковском районе столицы в условиях плохой видимости. В тот день в городе выпала месячная норма осадков.

Четвероклассник шёл домой из школы, навстречу ему двигался снегоуборочный комбайн. Мальчик отвлёкся и попал под щётку машины. Водитель сразу вызвал скорую помощь. Школьник получил рваную рану правой голени, в больнице ему наложили швы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Первоуральске Свердловской области водитель пикапа Toyota Tundra сбил и переехал десятилетнего мальчика, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик был в капюшоне, а водителю, по его словам, помешал сориентироваться сугроб. Школьника госпитализировали с травмами головы и живота.