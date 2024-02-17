Москва, 17 февраля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Почти 80% граждан России готовы проголосовать за Владимира Путина на выборах президента, таковы опубликованные 17 февраля данные опроса ВЦИОМ.

Максим Богодвид/РИА Новости

Социологи опросили 1600 граждан, задав вопрос, за кого бы респонденты голосовали в случае, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Уровень поддержки Владимира Путина растёт, отметил также ВЦИОМ.

«О готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% (плюс 4 п. п. (процентных пункта. — Прим. ред.) по сравнению с прошлой неделей) электорально активных россиян. Согласно исследованию, за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») отдали бы голоса 4%, (минус 1 п. п.), Николай Харитонов (КПРФ) набрал бы 4% (без изменений), Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2% (минус 2 п. п.)», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

Уровень информированности граждан о предстоящих выборах составляет 86%, в том числе 82% респондентов верно назвали месяц и год их проведения. 63% опрошенных заявили, что точно примут участие в выборах, 14% — что, скорее всего, придут на выборы, добавили социологи.

Исследование было проведено методом всероссийского телефонного опроса 15 февраля. В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних граждан. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование состоится с 25 февраля по 14 марта. Впервые голосование на выборах президента пройдёт в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В избирательном бюллетене будут четыре кандидата: Слуцкий, Харитонов, Даванков и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.

Как передавало ИА Регнум ранее, 9 февраля глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что заявки на онлайн-голосование на выборах подали 1,58 миллиона граждан, по месту нахождения — 495 тысяч человек. По её словам, жители 28 регионов страны подали заявления через сервис «Мобильный избиратель». Приём заявлений продолжится до 11 марта.