Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Выделять средства Украины нелегко, но странам Евросоюза нужно стремиться к тому, чтобы тратить на помощь Киеву наравне с США. Об этом 17 февраля заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Я знаю, что это нелегко. Нелегко и здесь, в Германии. В других странах, как и у нас, тоже раздаются критические голоса, которые спрашивают — не лучше ли потратить эти деньги на другие цели?» — сказал Шольц.

Он привёл в пример США, которые с начала конфликта предоставили киевскому режиму более 20 млрд долларов военной помощи в год при ВВП в 28 трлн долларов.

По его словам, сопоставимые усилия должны стать наименьшим, что предпримет любая европейская страна.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Шольц заявил, что руководителям всех стран Евросоюза следует заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. После подписания договора он отметил, что Германия не будет направлять своих военных на Украину, но только в 2024 году окажет Киеву помощь на сумму 15 млрд евро.

Соглашение Украины и Германии о безопасности является новым альянсом нацистов и бандеровцев, но новое в данном случае — это «хорошо забытое старое», заявил 17 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.