Мелитополь, 17 февраля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В одной из спортивных школ Мелитополя в Запорожской области прозвучал хлопок, сообщили 17 февраля журналистам в оперативных службах.

Кадр из видео

«В ДЮСШ № 3 города Мелитополя прозвучал хлопок. Все посетители школы эвакуированы», — сообщили там.

Отмечается, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

В настоящее время территория возле учреждения оцеплена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Мелитополе задержали 31-летнего гражданина Украины, готовившего теракт против представителя МВД России. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, мощность которого составила около килограмма в тротиловом эквиваленте.

При этом задержанный проходил обучение минно-взрывному делу на полигоне ВСУ во временно подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.