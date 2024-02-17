Москва, 17 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Китайские автомобили обладают низкой устойчивостью к электронному взлому, поэтому они легко становятся добычей угонщиков, пишет издание «Авторевю».

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В материале говорится, что штатный иммобилайзер китайского авто можно «обезвредить», если подключиться к диагностическому разъёму. Это позволяет без особых сложностей прописать дополнительные ключи или метки.

Кроме того, в интернете в свободной продаже находятся электронные коды и конфигурации ключей для китайских машин, злоумышленнику достаточно только знать VIN-код интересующего автомобиля.

Также отмечается, что двери китайских автомобилей плохо защищены от вскрытия отмычкой, клаксон можно легко отключить, так как он расположен в доступном месте. Нет сложностей и с вскрытием капота, так как до его троса можно добраться, не применяя специальный инструмент.

Эксперты издания для защиты от угона рекомендовали автовладельцам устанавливать на китайские машины иммобилайзер с цифровой блокировкой силового агрегата, а в пару к нему добавить электромеханический замок капота или защитный кожух для электронного блока управления.

Как передавало ИА Регнум, на российский авторынок в 2023 году официально вышли 19 новых китайских марок. За прошедшие 12 месяцев официальные поставки в страну начали марки Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.

Всего, по данным РОАД, число китайских автобрендов на российском рынке достигло 29.

Из отчёта консалтинговой компании LMC Automotive следует, что Китай остаётся лидером по продажам автомобилей в мире. Объём авторынка страны в ноябре составил 2 млн 935 тыс. машин (+25,5%). С таким показателем КНР занимает почти треть мирового авторынка.