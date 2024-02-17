Нейпьидо, 17 февраля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Крайне редкий и дорогой спортивный автомобиль Lamborghini Aventador обнаружен брошенным в джунглях Мьянмы. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

The Sun

В публикации говорится, что покрытый грязью фиолетовый суперкар находился «глубоко в тропическом лесу». Стёкла в нем были выбиты, осколки разбросаны по всему салону, а на сиденьях лежали картонные коробки.

«Считается, что Lamborghini Aventador LP750-4 SV стоит 300 тыс. фунтов стерлингов, его запущенное пыльное состояние озадачило автолюбителей», — отмечено в статье.

Указано, что таких автомобилей было выпущено всего 600 штук.

Появление спорткара в джунглях «окутано тайной», но у местных жителей есть пара предположений, как это могло произойти. Согласно первому, машиной владела очень богатая семья, нажившая состояние преступным путём.

В 2023 году, отмечают жители, группировка повстанцев ликвидировала синдикат, который объединял четыре семьи и занимался онлайн-мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков. Повстанцы забрали его имущество, в том числе и Lamborghini.

По другой версии, спорткар входил в число «правительственных машин», захваченных повстанцами во время налёта.

Судьба Lamborghini после обнаружения неизвестна, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября 2023 года суперкар Bentley Flying Spur стоимостью более $300 тыс. взорвался на Радужном мосту, соединяющем США и Канаду. Взрыв произошёл, когда автомобиль на полном ходу влетел в конструкцию контрольно-пропускного пункта. Внутри находилась супружеская пара, оба погибли. Первоначальной версией инцидента был теракт, но потом его стали расследовать как ДТП.