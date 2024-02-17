Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Новый, 13-й пакет антироссийских санкций будет направлен в том числе на борьбу с обходом ранее наложенных ограничений с использованием третьих стран, заявила 17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА Регнум

Она сообщила, что в Еврокомиссии знают, компании каких стран участвуют в обходе санкций, и оказывают давление на правительства этих государств.

«Мы отслеживаем, через какие страны обходят наши санкции, ведём с этими странами жёсткий разговор, накладываем санкции на их компании, и именно на это будет, в частности, направлен 13-й пакет санкций», — сказала фон дер Ляйен в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее журнал Politico сообщил, что у ЕС возникли серьёзные трудности с реализацией антироссийских санкций из-за разделения функций контроля за ними на ведомства отдельных стран. Еврокомиссия пообещала передать властям стран ЕС информацию о конкретных методах обхода европейскими компаниями антироссийских санкций, отметили авторы.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что иностранные компании, несмотря на оказываемое на них со стороны западных чиновников давление, хотят продолжать работу в России, поскольку это является выгодным. Общее число иностранных компаний, работающих в РФ, не только не сокращается, но даже растёт — за период с марта 2022 по ноябрь 2023 года этот показатель увеличился почти на 1500, сказал президент.

16 февраля на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности Путин заявил, что отечественные компании успешно замещают импортную продукцию и организуют производства в тех секторах экономики, где раньше доминировали западные бренды.