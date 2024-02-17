Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Пост еврокомиссара по обороне должен впервые в истории Евросоюза появиться в Еврокомиссии (ЕК) следующего состава, заявила 17 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюхенской конференции по безопасности.

AP/TASS Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

«Если я буду возглавлять следующий состав Еврокомиссии (который приступит к работе с ноября этого года. — Прим. ред.), я, конечно, создам пост еврокомиссара по обороне. Я пока не знаю, из какой страны будет он или она, но этот пост нам необходим», — сказала фон дер Ляйен.

Как передавало ИА Регнум, выступая на мюнхенской конференции, фон дер Ляйен также заявила, что в марте Еврокомиссия представит стратегию военной промышленности Евросоюза, в которой предусмотрен рост военного производства на 20%.

По её словам, ЕК будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины.

Ранее Financial Times отмечала, что крупнейший в мире депозитарий ценных бумаг Euroclear заработал за 2023 год с замороженных на Украине российских активов 4,4 млрд евро, однако этих денег Киев не увидит, даже если будет принят специальный закон, так как он не будет иметь обратной силы.