Варшава, 17 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. В Польше полиция ищет источник громкого звука в окрестностях Варшавы, похожего, по словам очевидцев, на взрыв, передаёт 17 февраля радиостанция RMF FM.

Алексей Витвицкий / РИА Новости

«Жители по крайней мере нескольких населенных пунктов в Мазовецком (столичном) воеводстве слышали в районе 23:00 (16 февраля) мощный грохот», — говорится в сообщении.

Также очевидцы сообщили, что они услышали «ужасный грохот, похожий на взрыв, в здании задрожали окна и стены».

По данному факту полиция проводит проверку. Информации о повреждениях или пострадавших пока не поступало.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о внесении изменений в соглашение о борьбе с организованной преступностью, подписанное в 1999 году.

Ситуация в этой сфере ухудшилась после февраля 2022 года, когда польские власти стали активно поддерживать киевский режим, с Украины в Польшу активизировался приток беженцев, а с Польши на Украину пошли поставки оружия и боеприпасов.