Санкт-Петербург, 17 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Без нового айфона и недавно купленной машины остался участник СВО из Санкт-Петербурга по вине своей возлюбленной. Об этом сообщило 16 февраля издание «Фонтанка».

Алексей Майшев/РИА Новости

Житель Фрунзенского района Петербурга пришёл в полицию и рассказал, что подруга оставила его несколько дней назад. Девушка уехала на подержанной Audi, которую купила двумя неделями ранее на деньги мужчины, и прихватила новый iPhone 15.

Автомобиль, по его словам, стоил 1 млн рублей. Мужчина признался, что в отношениях с девушкой были проблемы — он терпел её измены. В сделке по покупке Audi он не участвовал из-за перелома ноги.

После своего бегства, добавил он, подруга прислала ему банковскую карту с 53 тыс. рублей. Прежде на счету было 2 млн.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Уссурийске Приморского края суд отправил под арест четырёх девятиклассников, которые ворвались в квартиру участника спецоперации, избили его и ограбили. Все подростки воспитываются в семьях, где есть конфликты и нет отцов.