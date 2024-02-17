Москва, 17 февраля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство, ветеранов и работников «Газпрома» с 31-летием концерна.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства отметил высокие показатели компании, добавив, что концерн вносит особый вклад в технологический суверенитет.

«Дорогие друзья, сегодня одному из флагманов российской экономики — компании «Газпром» исполняется 31 год. Рад возможности поздравить ветеранов отечественной газовой промышленности, конечно, руководителей и весь большой полумиллионный коллектив «Газпрома» — рабочих и инженеров, мастеров своего дела, специалистов самых разных профессий, которые трудятся на Урале и в Поволжье, в Сибири и на Дальнем Востоке, в сложнейших условиях Арктики, практически во всех регионах России. Именно вместе, как сплочённая команда, вы добиваетесь высоких показателей, работаете в интересах развития страны, в обеспечении её энергетической безопасности», — сказал Путин.

Как отметил президент, создание концерна помогло сохранить единство отечественного агропромышленного комплекса. Сегодня компания осваивает перспективные глобальные рынки, а также подтверждает репутацию надёжного поставщика на позиции одного из мировых лидеров газовой отрасли, добавил президент.

««Газпром» всегда работает в долгую — на стратегическую перспективу — с пониманием государственных интересов. Пример тому — участие компании в обновлении обустройстве северных арктических город и посёлков, строительство уникальных мостов и железнодорожной линии на полуострове Ямал, инвестиции в модернизацию Северного широтного хода», — подчеркнул российский лидер.

В заключении глава государства выразил уверенность в том, что коллектив компании и в будущем будет чётко и в срок воплощать в жизнь все стратегические планы развития, пожелав работникам успехов и новых достижений на благо России и её народа.

Как передавало ИА Регнум, Путин во время прямой линии 14 декабря заверил, что в России продолжится газификация населённых пунктов. По его словам, уже 450 тыс. домохозяйств подключены к газовым сетям и ещё 1 млн получили техническую возможность.

Выступая 11 октября прошлого года на заседании «Российской энергетической недели», Путин предложил включить участников спецоперации и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации. По итогам первых лет программы обеспечена техническая возможность присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены, отметил Путин.

В ходе мероприятия глава государства также отметил, что Россия является страной, с самой зелёной структурой энергетики.

Он отметил, что около 20% в этой структуре приходится на атомную энергетику, чуть меньше — на гидроэнергетику, ещё 2% — на возобновляемые источники.

Путин также заявил, что уважает усилия «зелёных» по сохранению климата и жизнеспособности планеты. Это благородное дело, это правильно. Россия обязательно будет двигаться к нулевым выбросам, но постепенно.