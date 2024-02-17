Лондон, 17 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Советник-посланник посольства России в Лондоне, которого вызвали накануне в МИД Великобритании в связи со смертью Алексея Навального (внесён в перечень экстремистов и террористов), заявил о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство.

Иван Шилов ИА REGNUM

В дипмиссии пояснили, что 16 февраля советник-посланник посольства действительно был приглашён на беседу в МИД Соединённого Королевства.

«В ходе встречи британская сторона озвучила ряд предвзятых и оторванных от реальности оценок ситуации, связанной со смертью гражданина Алексея Навального, а также попыталась без всяких на то оснований возложить на российские власти ответственность за произошедшее», — цитирует комментарий российского диппредставительства ТАСС.

В комментарии добавляется, что в этой связи российская сторона подчеркнула категорическую неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум 16 февраля, в Кремле назвали заявления западных лидеров по ситуации неприемлемыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ещё нет никакой информации о причинах смерти Навального, однако Запад уже выступает с оголтелыми заявлениями.

В МИД РФ сообщили по этому поводу, что Запад заранее заготовил реакции на смерть Алексея Навального. В заявлении ведомства сказано, что реакция политиков и СМИ за рубежом на сообщение о его кончине вновь продемонстрировала их лицемерие, цинизм и беспринципность.

О смерти Навального Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила 16 февраля. Причины смерти устанавливаются. По некоторым данным, причиной мог стать оторвавшийся тромб.

Сообщалось, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки. Он потерял сознание. На место события прибыли медики колонии, также была вызвана бригада скорой помощи. Однако реанимационные мероприятия положительных результатов не дали.

В колонию в ЯНАО, где скончался Навальный, направлена специальная комиссия ФСИН. Следственный комитет России по факту смерти заключённого проведёт проверку. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину.