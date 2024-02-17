Екатеринбург, 17 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В Свердловской области нашли мёртвым майора полиции. Об этом сообщает 17 февраля портал E1.RU.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По информации близкого к СКР источника издания, тело майора из Екатеринбурга, служившего в ГИБДД, обнаружили ещё 15 февраля. Рядом лежало оружие.

«По предварительной информации, вышел из дома и покончил с собой», — сообщил источник.

Родные погибшего рассказали, что неприятностей или жалоб на что-то у него не было.

В областном управлении СКР уточнили, что инспектор ГИБДД погиб в городе Сысерти. Проводится проверка, устанавливаются точная причина смерти и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершалось.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Екатеринбурге из реки Исети извлекли тело 20-летнего военнослужащего, который пропал за несколько дней до этого после драки возле одного из баров. Конфликт произошёл в ночь на 27 января между военным и его другом. В произошедшем разбираются правоохранители.