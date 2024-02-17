Челябинск, 17 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли соревнования в танцах на льду на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая проходит в Магнитогорске. По итогам двух танцев дуэт набрал 222,53 балла (90,06 за ритм-танец и 132,47 за произвольный танец).

Сергей Бобылев/ТАСС Александра Степанова и Иван Букин во время выступления

Второе место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (211,44; 84,81 + 126,63). Тройку лучших замкнули Ирина Хавронина и Девид Нарижный (209,04; 82,74 + 126,30).

Также 17 февраля в рамках Спартакиады свою произвольную программу представят мужчины, а женщины — короткую.

Как передавало ИА Регнум, соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти российских регионов: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

Всего в соревнованиях принимают участие более 2500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступают вне зачета. Среди них звёзды мировой величины: лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов, биатлонисты Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Логинов, фигуристы Марк Кондратюк, Александра Степанова, Иван Букин, шорт-трекисты Семён Елистратов и Екатерина Алдошкина, конькобежцы Ольга Фаткулина и Ангелина Голикова и многие другие.