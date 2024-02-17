Вашингтон, 17 февраля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира Энди Роддик заявил, что в 2006 году в Москве его якобы ограбил полицейский.

ТАСС/AP Photo/Isaac Brekken Энди Роддик

«В 2006 году на улице в России меня ограбил полицейский, мы приезжали туда играть на Кубке Дэвиса. Это правда. Просто подошёл и спросил: сколько у тебя наличных? Я сказал, что есть 300 долларов… Он просто ответил: отдай мне их или сядешь в тюрьму», — поведал Роддик в соцсетях.

По словам теннисиста, он отдал деньги, поскольку не хотел поднимать шум.

Также Роддик заявил, что больше никогда не вернётся в Россию.

Как ранее сообщало ИА Регнум, британского теннисиста Джека Дрейпера стошнило в ведро после победы в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Он одержал победу над американцем Маркосом Хироном со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Спортсмены провели на корте 3 часа 17 минут. По окончании встречи Дрейпер пожал руку своему сопернику у сетки, после этого ему стало плохо, он побежал к ведру, теннисиста стошнило.