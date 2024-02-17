Москва, 17 февраля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на донецком направлении за последние сутки до 360 военных. Об этом 17 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на этом участке фронта российские военные отразили четыре атаки формирований ВСУ. Также представитель министерства рассказал, что Вооружённые силы России (ВС РФ) на донецком направлении улучшили своё положение по переднему краю.

Как передавало 16 февраля ИА Регнум, за неделю потери ВСУ на донецком направлении превысили 1820 человек. Российские военные нанесли поражение войскам киевского режима в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка.

По данным Минобороны, ВС РФ в течение недели нанесли 30 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, пунктам дислокации ВСУ и националистов.