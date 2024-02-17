Берлин, 17 февраля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Любые дискуссии в странах Евросоюза о европейском ядерном оружии без опоры на США лишь подрывают НАТО, заявил 17 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос, нужно ли ЕС собственное ядерное оружие, не зависящее от Вашингтона.

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«НАТО имеет развитые ядерные силы сдерживания, они существуют десятилетиями, в них США действуют вместе с европейскими союзниками», — сказал он.

Генсек альянса подчеркнул, что у НАТО есть средства командования, контроля и все необходимые доктрины. Кроме того, альянс проводит учения.

«Любые сомнения в этих силах лишь подрывают НАТО в тот момент, когда нам нужно эффективное сдерживание», — добавил Столтенберг.

Как передавало ИА Регнум, зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барлей допустила 13 февраля, что Евросоюз может обзавестись собственной ядерной программой после заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств.

Трамп в ходе выступления перед избирателями в штате Южная Каролина, где 24 февраля состоятся праймериз, рассказал о диалоге с главой неназванной «большой страны» НАТО, который спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае нападения России. Трамп заявил, что не стал бы защищать страны военного блока, не выполнившие своих финансовых обязательств, так как нужно платить по счетам.