Берлин, 17 февраля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Руководителям всех стран Евросоюза следует заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, заявил 17 февраля канцлер Германии Олаф Шольц.

EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский

Он напомнил, что такое соглашение было подписано им и лидером киевского режима Владимиром Зеленским 16 февраля.

«Я очень желаю и вместе с некоторыми другими европейскими коллегами настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах», — сказал Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 февраля аналогичное соглашение с Зеленским подписал в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, а в январе 2024 года, в ходе своего визита в Киев — премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Во всех случаях в опубликованных текстах отсутствует используемое главой киевского режима слово «гарантии» (безопасности), речь в документах идёт об обещании стран ЕС проводить консультации об оказании Украине военной помощи в случае, если она в будущем подвергнется «нападению».

Шольц после подписания соглашения с Зеленским отметил, что Германия не будет направлять своих военных на Украину, но только в 2024 году окажет Киеву помощь на сумму 15 млрд евро.

Соглашение Украины и Германии о безопасности является новым альянсом нацистов и бандеровцев, но новое в данном случае — это «хорошо забытое старое», заявил 17 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.