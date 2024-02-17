Глава «Россетей» обсудил результаты работы на Кубани

Краснодар, 17 февраля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провел совещание с руководством «Россети Кубань». Он отметил положительную динамику производственных показателей компании и активную работу по проектам, нацеленным на развитие регионов.

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«Наша ключевая задача — надежная передача электроэнергии потребителям. В прошлом году «Россети Кубань» сократили число технологических нарушений, позитивный тренд необходимо сохранить», — заявил Андрей Рюмин. «Кроме того, приоритетом компании является электроснабжение мероприятий федерального и международного значения, включая предстоящий Всемирный фестиваль молодежи», — добавил он.

Компания обслуживает Краснодарский край, Республику Адыгею и федеральную территорию «Сириус». Инвестиции «Россети Кубань» в 2023 году достигли 18,2 млрд рублей, в том числе компания ввела более 1 тыс. км линий электропередачи. В числе крупнейших проектов в Краснодарском крае — реконструкция энергообъектов в Сочинском энергорайоне, строительство подстанции 110 кВ «Ясная» в Лабинском районе, которая позволила обеспечить выдачу мощности в сеть новой солнечной генерации. В Адыгее продолжилась работа по электроснабжению всесезонного курорта «Лагонаки».

Кроме того, «Россети Кубань» в 2023 году подключили к сетям более 35 тыс. новых потребителей с общим объёмом присоединения почти 850 МВт.