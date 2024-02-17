Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Западные страны с целью избежания конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО) не будут отправлять своих военных участвовать в конфликте на Украину. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

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«Мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала военного конфликта едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину», — отметил канцлер Германии.

Вместе с тем Шольц подчеркнул, что якобы угроза со стороны России реальна, поэтому призвал поддерживать совместный оборонный потенциал по сдерживанию угрозы «на достойном уровне».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин считает, что существование альянса стало бессмысленным. По мнению российского лидера, НАТО осталось лишь инструментом внешней политики США. По мнению президента, расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает России.

31 января на брифинге МИД РФ официальный представитель министерства Мария Захарова призвала западных политиков перестать приписывать России «нездоровые фантазии» о возможном столкновении РФ и НАТО. У России нет ни необходимости, ни желания на кого-либо нападать, добавила Захарова.

23 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Западу придётся за три-пять лет подготовиться к возможной войне с Россией. У западных стран есть несколько лет, поскольку Москве для начала войны также нужно время, отметил он. Слова Писториуса представляют собой попытку европейских политиков «объяснить» своему населению бессмысленные траты на поддержку киевского режима, ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В начале января 2024 года с заявлениями, аналогичными сделанному Писториусом, выступала и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО.

У России нет никаких причин воевать со странами НАТО, отмечал ранее президент Владимир Путин. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, это западные страны делают из России противника.

В январе 2023 года Мэтью Брайза, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США и бывший советник главы Госдепа, заявил, что некоторые страны — члены НАТО могут отправить на Украину свои войска, но не под эгидой альянса. Вероятность вмешательства отдельных стран — членов НАТО в ситуацию на Украине будет расти пропорционально росту эскалации конфликта, добавил эксперт.