ЛНР, 17 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Отряд спецназа «Ахмат» уничтожил пять укрепрайонов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

РИА Новости/Илья Питалев

«За последние несколько дней нашей группой при помощи ФПВ-дронов и сбросов, а также снайперским огнём уничтожено около 40 человек личного состава ВСУ. Неприятель лишился целой штурмовой группы, одной единицы техники, двух пулемётов, трех укрепрайонов. Также уничтожено два укрепрайона ВСУ на территории Мелзавода. Вдобавок только за прошедшие сутки снайперская тройка ликвидировала двух военнослужащих ВСУ», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, российский военный рассказал о начале интенсивных боёв за освобождение Белогоровки в ЛНР в начале июля 2023 года. Боец пояснил, что ВСУ там хорошо укрепились. С его слов, украинские подразделения на тот момент были оснащены БПЛА и системой радиоэлектронной борьбы. Также он отметил хорошее вооружение противника. При этом уже тогда ВС РФ пытались его оттуда «максимально» вытеснить.

17 февраля стало известно, что украинские войска выходят из Авдеевки в ДНР. Об этом рассказал новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он объяснил вывод украинских войск из Авдеевки «оперативной обстановкой».

Перед этим командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский пояснил, что украинские подразделения уже покинули город. До этого он сообщал, что ВСУ при помощи манёвров оставляют уничтоженные позиции и закрепляются на новых рубежах обороны. Несколько бойцов ВСУ при отступлении попали в плен.

Со слов Тарнавского, решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.