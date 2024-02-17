Варшава, 17 февраля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Возможное вступление Украины в Евросоюз может нанести болезненный и даже смертельный удар сельскому хозяйству Польши. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши и член Европейского парламента (ЕП) от Польши Лешек Миллер.

РИА Новости

«Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар», — цитирует слова политика Fakt.

В материале говорится, что Миллер назвал обстановку на польско-украинской границе безумием и подчеркнул, помогать украинцам техникой и оружием — это одно, но необходимо подумать и о польском сельском хозяйстве.

Также депутат ЕП заявил, что принятие Украины в Евросоюз будет означать большие проблемы для всего европейского сельского хозяйства, дополняет СМИ.

«Представьте себе, что произойдёт, если Киев вступит в Европейский союз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров. Потому что никто не сможет конкурировать с их продукцией»,— пояснил Миллер.

Политик уточнил, расхожее мнение, будто украинское сельское хозяйство похоже на польское, в корне неверно, сообщает издание. Он рассказал, что размер среднего хозяйства в Польше составляет примерно около 11 га, в то время как на Украине главным образом располагаются масштабные сельскохозяйственные предприятия размером в 600, 700 и даже 800 тысяч га, отметил он.

«Как вообще возможно конкурировать с этим на равных условиях? Просто-напросто нереально!» — возмутился Лешек Миллер.

Экс-премьер Польши предупредил Украину, если она намерена стать частью ЕС, то должна привыкнуть к тому, что никаких уступок и льгот у неё не будет, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, польские фермеры пообещали 20 февраля заблокировать все погранпереходы на границе с Украиной. Профсоюзы пояснили, что эта дата войдёт в 30-дневную генеральную забастовку аграриев. Уточняется, что фермеры намерены блокировать не только погранпереходы, но и транспортные развязки, подъездные дороги к железнодорожным станциям и морским портам.

Польские фермеры пояснили проведение забастовок попыткой решить проблему рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающего сектора и других отраслей в стране. Они сообщают, что она возникла из-за неконтролируемого притока товаров с Украины, которые импортируются из-за открытия границы ЕС с ней.

Аграрии Польши призвали сограждан поддержать их протест, так как его главная цель — обеспечить продовольственную безопасность республики.