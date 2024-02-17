Москва, 17 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) на юго-востоке столицы прекратилось движение поездов из-за обрыва контактного провода. Об этом 17 февраля сообщил источник ИА Регнум.

Владимир Астапкович/РИА Новости

На станции Люблино на МЦД-2 «Курско-Рижский» уже более часа нет движения поездов, рассказал ИА Регнум один из пассажиров диаметра.

Согласно расписанию, на втором диаметре возможны задержки поездов на 60–90 минут. РЖД ведут работы по устранению обрыва провода.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что в настоящее время пропуск поездов на участке Царицыно — Перерва осуществляется в реверсивном режиме. В связи с этим задерживаются электрички Курского направления и МЦД-2 в обе стороны. Там отметили, что принимаются необходимые меры для стабилизации графика движения.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря сбой в движении поездов произошёл на юге серой ветки московского метро из-за человека на путях. Движения не было на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Южной» до «Серпуховской».

21 декабря поезд сбил человека на станции «Нижегородская» четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). Сбитый 35-летний мужчина оказался зажат под последним вагоном поезда на третьей платформе станции. От полученных травм он скончался.