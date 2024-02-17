Берлин, 17 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Запад не хочет конфликта между Россией и НАТО, заявил 17 февраля канцлер Германии Олаф Шольц.

Иван Шилов ИА REGNUM

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Шольц заявил, что «угроза со стороны России реальна, поэтому способности Запада по обороне и сдерживанию должны быть и оставаться достойными доверия».

«Как и прежде, в силе: мы не хотим конфликта между Россией и НАТО, поэтому все, кто поддерживает Украину, с начала войны едины во мнении, что мы не будем направлять собственных солдат на Украину», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шольц заявил, что ФРГ только в 2024 году направит на поддержку Украины €15 млрд. Из них более €7 млрд пойдут на поставки оружия Киеву. При этом он отметил, что Украине придётся очень тяжело без помощи со стороны США.

В январе вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек объяснил тратами на поддержку Украины проблемы, возникшие в экономике страны. Вместе с тем эксперты предрекают Германии новые серьёзные вызовы, в том числе проблемы с недвижимостью и рост количества обанкротившихся компаний.