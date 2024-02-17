Ижевск, 17 февраля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. В Ижевске полностью потушили крупный пожар в производственном здании. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России

«В Ижевске огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, ночью 17 февраля в Ижевске на улице Орджоникидзе, 2л загорелось производственное здание на площади 2,8 тыс. кв. метров. Изначально к тушению огня привлекли порядка 59 спасателей и 21 единицу техники.

Затем площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров. Численность спасательного отряда нарастили до более чем 100 человек, работали 33 единицы техники. Причины возникновения возгорания неизвестны.

К утру 17 февраля огнеборцам удалось локализовать пожар в Ижевске на площади 3,5 тыс. кв. метров.