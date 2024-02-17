Москва, 17 февраля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Соглашение Украины и Германии о гарантиях безопасности является новым альянсом нацистов и бандеровцев, сообщил 17 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политик отметил, что не видит ничего нового в таком альянсе.

«Новое — хорошо забытое старое», — написал он в Telegram-канале.

Также Медведев иронично упомянул лозунг немецких нацистов, который, как следует из контекста его поста, перекликается с лозунгом «Слава Украине» (внесён Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов).

Как передавало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Также Шольц заявил, что Германия только в 2024 году выделит на поддержку Украины 15 млрд евро. Кроме того, канцлер отметил, что в мирных переговорах по Украине, с его точки зрения, нет смысла, если речь в них будет идти о капитуляции Киева.

В Москве не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, президент Владимир Путин не единожды говорил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Он отмечал, что переговорный процесс прекратился из-за решения украинской стороны. Так, осенью 2022 года Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с руководством России.