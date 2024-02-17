Москва, 17 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Россия умеет действовать и отвечать ассиметрично на недружественные действия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля заявил российский политолог Владимир Корнилов, комментируя слова чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эквадоре Владимира Спринчана о планах Эквадора отменить своё решение о поставке российской техники в США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политолог напомнил слова Спринчана о том, что официально о принятом решении Эквадора станет известно на следующей неделе.

«То есть эта информация предварительная. Как мы понимаем, за эти пару дней на Эквадор будет оказано огромное давление со стороны Вашингтона», — отметил эксперт.

Он напомнил о снятии Роспотребнадзором РФ запрета на поставки бананов эквадорским компаниям, в отношении которых ранее ведомство ввело ограничения.

«Конечно, это случайное совпадение. Мы все это должны понимать прекрасно. Ясное дело, что случайно всё совпало. Но, как говорил герой одного из мультфильмов, случайности не случайны», — отметил Корнилов.

Он призвал подождать официального заявления эквадорских властей.

«Да, Россия умеет действовать и отвечать ассиметрично на недружественные действия. И я считаю, что так и нужно поступать всегда», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан 17 февраля заявил, что Эквадор отменяет своё решение о поставке российской техники в США. Спринчан пояснил, что они с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа подробно обсудили двусторонние отношения, при этом акцент был сделан на «некоторые осложнения», которые наметились в последние дни между странами.

По словам посла, Нобоа заявил, что его страна, учитывая нейтральный статус и постоянное членство в ООН, «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне». Спринчан заверил, что обещанную ранее США технику передавать Эквадор не будет. Официально об этом станет известно уже на следующей неделе, уточнил российский дипломат.

В январе эквадорские власти обещали передать США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью 200 млн долларов, писали СМИ. У Эквадора есть советские вертолёты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла».

В МИД РФ назвали решение Кито передать США российскую технику опрометчивым, принятым под давлением заинтересованных лиц.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разрешила поставлять бананы пяти эквадорским компаниям, в отношении которых ранее ведомство ввело ограничения.