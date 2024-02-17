Вашингтон, 17 февраля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Взрывы на линиях крупнейшего в Иране газопровода могли произойти по вине Израиля, сообщила 16 февраля газета The New York Times.

AP/TASS

«На этой неделе Израиль совершил тайные нападения на два крупных газопровода внутри Ирана», — утверждает издание, ссылаясь на двух западных чиновников и военного стратега, близкого к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Авторы статьи считают, что атаки указывают на эскалацию напряжённости в отношениях Израиля с Ираном и отход от тактики теневой войны.

Взрыв в Боруджене и пожар под Тегераном

Утром 14 февраля произошёл взрыв на главной линии газопровода в городе Боруджене на юго-западе Ирана. За взрывом последовал пожар, была прекращена подача газа в другие области страны. Мэр города Фатах Кареми заявил, что оставшийся в трубе газ должен полностью выгореть.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи назвал взрыв в Боруджене диверсией. Он заявил журналистам, что вскоре после полуночи были атакованы два-три участка главной линии газопровода. Пострадавших не было.

На следующий день пожар вспыхнул на предприятии в пригороде Тегерана, производящем химические растворители. По информации экстренных служб, к пожару могла привести утечка из топливных баков.

Символические атаки

Один из собеседников NYT полагает, что атака Израиля на газопровод имеет скорее символическое значение. Починить линии несложно, большого ущерба гражданскому населению не было, пояснил он.

Атака, по его мнению, стала сигналом Ирану о том, что Израиль способен нанести стране урон в случае обострения конфликта и его распространения на весь Ближневосточный регион.

В статье говорится, что детали атаки пока неизвестны. Она могла быть совершена с помощью беспилотника или взрывчатки. Известно, что взрывы произошли одновременно в нескольких местах.

Иранский источник добавил, что газопровод регулярно патрулируют военнослужащие КСИР, поэтому совершение нападения было сложной задачей. Её нужно было тщательно спланировать, а также задействовать пособников на иранской территории.