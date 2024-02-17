Москва, 17 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Власти Австрии дали футбольному клубу «Санкт-Пёльтен» согласие на проведение матчей с московским «Динамо» и казанским «Рубином». Об этом 17 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу австрийской команды.

Александр Вильф/РИА Новости

«Австрийские власти были проинформированы и дали согласие. Проблем не возникло. Всё прошло хорошо», — сказали в клубе.

Товарищеские матчи состоялись в Турции. 9 февраля «Санкт-Пёльтен» одержал победу над «Рубином» со счётом 2:1, а 12 февраля проиграл «Динамо» со счётом 1:3.

«Санкт-Пёльтен» выступает в Первой лиге Австрии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ЦСКА проиграл футбольному клубу «Сочи» со счётом 1:2 на сборах в Турции. В начале встречи счёт открыл игрок «армейцев» Виктор Давила. Через пару минут равновесие на табло восстановил Никита Бурмистров. Под занавес первой половины игры окончательный счёт установил словенский полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич.