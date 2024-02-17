Омск, 17 февраля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. В Омске пенсионерка напала на своего девятилетнего внука и 89-летнюю мать, после чего попыталась покончить с собой. Об этом сообщила прокуратура Кировского округа Омска в Telegram-канале.

Прокуратура Омской области

По данным прокуратуры, утром 16 февраля 56-летняя женщина, которая проживала со своей 89-летней матерью и семьёй сына, внезапно набросилась на своего девятилетнего внука и ударила молотком по его голове три раза, затем напала на свою престарелую мать с ножом, после чего попыталась покончить с собой.

На крики родных прибежали завтракающие на кухне супруги и остановили женщину.

«Прокуратура Кировского округа г. Омска взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы. Она подозревается по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии)», — пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что на данный момент пострадавшие и нападавшая госпитализированы.

Как подчёркивает прокуратура, семья является благополучной, родители на учёте не состоят.

Ранее ИА Регнум передавало, что молодую женщину, выбросившую новорождённого младенца в мусорный бак в Новосибирске, задержали правоохранители.

Перед этим новорождённого младенца нашёл в мусорном контейнере житель одного из домов. Позже жильцы рассказали, что во второй половине дня видели у баков женщину в шубе и шортах, которая выбросила пластиковый пакет. Предположительно, она родила ребёнка дома и попыталась от него избавиться.

Мужчина, который спас мальчика, рассказал, что услышал писк, когда выбрасывал мусор. Сначала ему показалось, что кто-то бросил в бак котёнка.