Буэнос-Айрес, 17 февраля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Защитники российского гражданина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, хотят добиться суда над ним в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщил адвокат россиянина Кристиан Рубилар.

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Чуркин был задержан аргентинской полицией 30 января. По утверждению Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, он «обманом пытался сохранить бизнес на Украине». Защита настаивает на решении вопроса о предоставлении ему аргентинского гражданства.

«Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение. Она поначалу его отложила», — рассказал «РИА Новости» Рубилар.

Он пояснил, что подал апелляцию в целях немедленного вынесения решения. Чуркин вместе с гражданством получит право на рассмотрение его дела «беспристрастным судом Аргентины».

Украинские власти обвиняют россиянина по статье 383 УК, предусматривающей наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления. В Аргентине самое серьёзное наказание за такое деяние — один год тюрьмы, отметил адвокат. По словам Рубилара, в Аргентине Чуркина вряд ли осудят за то, в чём его обвиняют на Украине.

Одновременно российский гражданин запросил у Аргентины предоставления политического убежища. Если он его получит, то страна уже не выдаст его Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова подтвердила задержание россиянина И. И. Чуркина, прибывшего в страну с туристическими целями. По итогам предварительного заседания суд освободил его под подписку о невыезде из страны. В течение 45 дней судья должен вынести постановление, подлежит ли Чуркин высылке на Украину.

ГБР Украины называет задержанного сыном российского бизнесмена Игоря Чуркина, владеющего предприятием «Львовские автобусные заводы». Утверждается, что владелец не вернул кредит, взятый в госбанке под залог имущества. После этого, чтобы не лишиться имущества, он придумал схему с заведомо ложным заявлением о преступлении. В этой схеме участвовал его сын.