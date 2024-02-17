Киев, 17 февраля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Третья штурмовая бригада ВСУ отходит из города Авдеевки ДНР. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале бригады, опубликованном 17 февраля.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Вид на Авдеевку

По словам командира бригады Андрея Билецкого (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), ВСУ отходят на подготовленные позиции.

Он добавил, что выход из Авдеевки происходит в условиях тотального количественного превосходства Вооружённых сил России в живой силе, технике и снарядах.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, главком ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил, что украинские подразделения отводятся из Авдеевки для перехода к обороне. Он пояснил, что решение обусловлено оперативной обстановкой вокруг города.

В Сети появилось видео отхода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах видны движущиеся по дороге обгоревшие танки.

Командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский ранее сообщил, что украинские подразделения уже покинули город.

Ещё вечером 16 февраля бои в городе продолжались. Затем появились сообщения, что украинские военные покидают уничтоженные ВС России позиции в Авдеевке. По словам Тарнавского, несколько человек попали в плен к российским бойцам.

15 февраля бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенные в Авдеевку, назвали боевую обстановку «авдеевским адом».