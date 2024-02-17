Москва, 17 февраля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, который сейчас разрабатывает Россия, не имеет отношения к ядерному оружию. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

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«Это не имеет отношения. Ядерный буксир — это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) — то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет», — рассказал эксперт «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, по информации западных СМИ, в правительстве США заявили, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

Ранее председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Штатов, республиканец Майк Тернер заявил, что ознакомил парламентариев с информацией о «серьёзной угрозе национальной безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о якобы планах РФ разместить ядерное оружие в космосе являются очередной уловкой Белого дома. Он пояснил, что правительство Штатов, объявляя о проведении закрытого брифинга по «серьёзной угрозе национальной безопасности», пытается заставить Конгресс США проголосовать за законопроект о выделении денег Киеву.

Разработка космической транспортной системы с ядерной энергодвигательной установкой в России началась в 2009 году. В 2020 году будущий космический буксир получил название «Зевс». Он войдёт в состав космического комплекса «Нуклон».