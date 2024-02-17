Сана, 17 февраля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по британскому нефтяному танкеру Pollux в Красном море. Об этом 17 февраля заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

EPA/ТАСС

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет», — сказал Сариа.

Он добавил, что попадание оказалось прямым и точным.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Военно-морские силы Британии сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена. Инцидент произошёл в 72 морских милях к северо-западу от города Аль-Муха.

Днём ранее британские ВМС сообщили, что у побережья Йемена в 85 морских милях от города Адена произошло нападение на судно.

США 13 февраля нанесли очередной удар по территории Йемена. Целью атаки стала противокорабельная крылатая ракета движения «Ансар Аллах».

Днём ранее йеменские хуситы атаковали американское судно Star Iris в Красном море, а 6 февраля выпустили шесть противокорабельных ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе.

В ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они использовали для ударов крылатые ракеты. Вашингтон и Лондон заявили, что эта атака стала ответом на нападения хуситов на суда возле йеменского побережья.