Новосибирск, 17 февраля, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Молодую женщину, выбросившую новорождённого младенца в мусорный бак в Новосибирске, задержали правоохранители. Её хотят поместить под арест, сообщили 17 февраля журналистам в пресс-службе следственного комитета Новосибирской области.

РИА Новости/Илья Питалев

Мальчика, завёрнутого в полиэтиленовый пакет, накануне днём нашли во дворе дома на улице 1905 года. Ребёнок находится в больнице, его 22-летняя мать задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, новорождённого младенца нашёл в мусорном контейнере житель одного из домов. Позже жильцы рассказали, что во второй половине дня видели у баков женщину в шубе и шортах, которая выбросила пластиковый пакет. Предположительно, она родила ребёнка дома и попыталась от него избавиться.

Мужчина, который спас мальчика, рассказал, что услышал писк, когда выбрасывал мусор. Сначала ему показалось, что кто-то бросил в бак котёнка.

«Он достал из мусорки младенца. Мальчик был завёрнут в два пакета. Малыш только-только родился», — приводит слова супруги местного жителя издание KP.RU.

Мужчина закутал ребёнка в куртку и принёс домой, после чего вызвал экстренные службы. В областном минздраве сообщили, что ребёнок помещён в реанимацию, его состояние стабильное.