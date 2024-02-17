Берлин, 17 февраля, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Победа России в украинском конфликте обернётся для ЕС более серьёзными последствиями по сравнению с финансовой поддержкой Киева. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в соцсети X.

Евгений Биятов/РИА Новости

Пытаясь оправдать экономические сложности, связанные с поддержкой Украины, он предупредил о том, что будет, если президент России Владимир Путин «добьётся успеха».

«Последствия для нас будут гораздо более дорогостоящими — во всех отношениях, чем наша помощь Украине», — написал Шольц.

Пользователи, комментируя его утверждение, указали на чересчур обременительные последствия от действий западных политиков. Они призвали урегулировать конфликт и переключиться на проблемы самой Германии.

Ранее, 16 февраля, Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали в Берлине двустороннее соглашение о безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шольц заявил, что ФРГ только в 2024 году направит на поддержку Украины €15 млрд. Из них более €7 млрд пойдут на поставки оружия Киеву. При этом он отметил, что Украине придётся очень тяжело без помощи со стороны США.

В январе вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек объяснил тратами на поддержку Украины проблемы, возникшие в экономике страны. Вместе с тем эксперты предрекают Германии новые серьёзные вызовы, в том числе проблемы с недвижимостью и рост банкротства компаний.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, целые сектора германской экономики теряют свою привлекательность и конкурентоспособность. На этом фоне власти пытаются переключить внимание граждан на борьбу с врагом, в качестве которого выбрана Россия.