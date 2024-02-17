Курск, 17 февраля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Система ПВО работает в Курском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 17 февраля в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Над Курском и Курским районом работает ПВО», — написал губернатор.

Ночью власти Курской области дважды объявляли предупреждение о ракетной опасности. Предупреждение остаётся в силе, отмечал Старовойт в 07:55 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 февраля, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили 33 беспилотника самолётного типа, запущенные ВСУ. Четыре аппарата были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, один — над Курской, восемнадцать — над Брянской и шесть — над Калужской областью.

За неделю с 10 по 16 февраля российская авиация и средства ПВО, по данным ведомства, уничтожили 405 украинских беспилотников.