Воронеж, 17 февраля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. В Воронеже крыша частного дома повреждена остатками беспилотника, пострадавших нет, сообщил 17 февраля губернатор Александр Гусев.

Алексей Коновалов/ТАСС

Ранее на подлёте к Воронежу силы ПВО уничтожили два беспилотника, предварительно, пострадавших и разрушений не было.

«По уточненным данным МЧС, остатками БПЛА повреждена крыша частного дома на Туркменском проезде в Воронеже. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 февраля в воздушном пространстве Брянской области нейтрализовали пять украинских беспилотников. Пострадавших и разрешений нет. На месте работают оперативные службы.

В ночь на 16 февраля была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщало ранее Минобороны. Средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области и в акватории Чёрного моря.