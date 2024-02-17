Москва, 17 февраля, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Расчёт самоходной гаубицы «Гвоздика» Западной группировки российских войск подавил украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты расположения станции радиоэлектронной борьбы ВСУ», — уточнили в министерстве.

После получения данных артиллеристы навели пушки и уничтожили станцию РЭБ противника. Ликвидация замаскированной техники контролировалась с беспилотника, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Вооружённые силы России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» ВСУ. Также в течение суток средств ПВО сбили вертолёт Ми-24 ВСУ в районе Работина в Запорожской области.

Группировка ВС России «Запад» применила на купянском направлении самый современный комплекс РЭБ, который позволяет обеспечить всеракурсную защиту от любых БПЛА, заявили в Минобороны. Отмечалось, что оборудование может работать круглосуточно, а сам комплекс отличает высокая мобильность. Так, чтобы его развернуть, требуется всего несколько минут.