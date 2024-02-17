Козельск, Калужская область, 17 февраля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. В небе над Калужской областью утром 17 февраля были уничтожены ещё три беспилотника киевских боевиков. Об атаке ВСУ сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Так, ещё один дрон был сбит на территории Людиновского района, два беспилотника средства ПВО уничтожили на территории Козельского района.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил Шапша.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 февраля на территории Людиновского района Калужской области была предотвращена попытка атаки дронов ВСУ. Силами противовоздушной обороны были сбиты четыре вражеских беспилотника.

Второй раз за ночь в Курской области 17 февраля власти объявили ракетную опасность.

Два беспилотника самолётного типа сбили в воздушном пространстве Белгородской области, сообщил в Telegram-канале 17 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вечером 16 февраля жителей Белгорода и области предупредили о ракетной опасности. Утром 17 февраля ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Региональные власти оповестила жителей об угрозе в 04:21 мск.

Украинские боевики 16 февраля обстреляли сёла Глотово и Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе — у автомобиля выбито лобовое стекло, пострадал водитель. Мужчину с контузией доставили в больницу. Также была повреждена линия электропередачи.